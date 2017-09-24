Член ЦИК России прокомментировал высокую явку на выборах в Германии

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Традиционно высокая активность избирателей на выборах в Германии дает "высококлассный политический урок" ответственности населения за свою страну, считает член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Он напомнил, что явка на аналогичных парламентских выборах в Германии в 2009 году составила 70,3%, в 2013 году - 71,5%. На нынешних выборах в бундестаг активность избирателей вновь оказалась очень высокой – по его данным, явка в воскресенье составила 75%.

"Откровенно говоря, на европейском театре большой политики такие цифры страны не демонстрировали. Отдельные регионы, включая российские, с такой явкой знакомы, например, Мордовия, Татарстан, Чечня, Кемеровская область", - сказал Лихачев РИА Новости.

Он отметил, что немецкие избиратели традиционно демонстрируют высокую активность на выборах в бундестаг; явка в Германии значительно меньше, например, во время выборов в местные парламенты земель, совсем небольшая - в ходе выборов в Европарламент, уточнил член российского Центризбиркома.

"А вот что касается своего главного органа, бундестага, там действительно какая-то мобилизация происходит... Вот Германия даёт такой высококлассный политический урок ответственности населения за жизнь в своей стране, за свою страну", - добавил собеседник агентства.