Эксперт: Меркель предстоят самые сложные в ее карьере переговоры о коалиции

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ангела Меркель останется по итогам выборов в бундестаг канцлером ФРГ, однако ей и партии ХДС/ХСС предстоят самые сложные переговоры о формировании коалиции, заявила РИА Новости заместитель руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

"Меркель определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были. Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее, если СДПГ будет против вступления в большую коалицию или будет выторговывать себе какие-то хорошие условия", - сообщила она.

Эксперт отметила, что сейчас ХДС/ХСС набрала меньше голосов, чем в ходе выборов 2013 году, когда партия набрала 41,4%. Она оценила текущий результат ХДС/ХСС как действительно очень большие потери для союза, тем не менее, они остаются лидирующей силой и оправдывают ожидания экспертов, политиков и избирателей.

Тимошенкова отметила, что партия "Альтернатива для Германии", появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя, и благодаря ее появлению затруднилось образование коалиции.

"Эта партия становится третьей силой в парламенте. В любом случае она будет входить в комитеты, партии получают там в зависимости от голосов посты председателей. Она также будет входить в различные наблюдательные советы при разных организациях, в том числе телевидении, радио, она должна будет получать финансирование. Тут сразу же возникает много вопросов технического характера и как себя вести с этой партией, поскольку ее позиционируют как право-популистскую, близкую к националистической идеологии", - добавила она.

Что касается другой возможной коалиции - СвДП, ХДС/ХСС и "Зеленых", эксперт также отмечает неудобство такой коалиции для Меркель, поскольку такое сотрудничество будет полно противоречий.

"Ангела Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами. Тем более им, после того как они пролетели мимо бундестага, нужно обязательно показать себя как решительную партию, а это означает, что они должны выполнять свои предвыборные обещания. В прошлый раз они обещали снизить налоги и не смогли этого сделать в правительстве Ангелы Меркель, поэтому (глава СвДП) Кристиан Лиднер будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП. Получается что этот тройственный союз, которого еще не было на федеральном уровне в Германии - это очень неудобное для Меркель правительство, к которому ее могут принудить социал-демократы, если откажутся вступить с ней в большую коалицию", - указала Тимошенкова.