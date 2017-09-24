В Баварии в лагере для беженцев погиб украинец

Беженцы в центре временного размещения в Германии

Беженцы в центре временного размещения в Германии

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Немецкая полиция подтвердила гибель украинца в баварском городе Эггенфельден, сообщает консульский департамент МИД Украины в воскресенье вечером.

"Полиция города Пассау подтвердила гибель украинца в Эггенфельдене. Расследуются причины и обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении в Twitter.

Украинское информагентство УНИАН со ссылкой на генконсульство Украины в Мюнхене сообщает, что 24 сентября "найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (Эггенфельден) гражданин Украины, криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства".

Сообщается, что генконсульством Украины в Мюнхене установлена связь с родными погибшего.

Ранее в воскресенье Dеutsche Welle сообщило, что в общежитии для беженцев в Эггенфельдене произошел конфликт, в результате которого погиб украинец.