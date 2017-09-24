В "Альтернативе для Германии" рассказали об "охоте" на правительство

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Вице-председатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство после выборов в бундестаг.
"Федеральное правительство, как оно всегда выглядит, может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", - приводит его первую реакцию после закрытия избирательных участков таблоид Bild.
Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.
Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" - 13%, "Левые" и "Зеленые" - по 9%, СвДП - 10%.