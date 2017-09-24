В "Альтернативе для Германии" рассказали об "охоте" на правительство

Сторонники партии Альтернатива для Германии во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Сторонники партии Альтернатива для Германии во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Вице-председатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство после выборов в бундестаг.

"Федеральное правительство, как оно всегда выглядит, может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", - приводит его первую реакцию после закрытия избирательных участков таблоид Bild.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" - 13%, "Левые" и "Зеленые" - по 9%, СвДП - 10%.