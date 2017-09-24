"Зеленые" готовы вести переговоры о коалиции с ХДС/ХСС в парламенте ФРГ

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Партия "Зеленые" готова вести c альянсом ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции, ждет предложений от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман ("Зеленые").

"Здесь (в вопросе коалиции – ред.) мы не разыгрывающий игрок, им является прежняя и новая канцлер. Если нам предложат переговоры, мы серьезно будем их вести… но это будет непросто", - заявил Кречманн в эфире телеканала ARD.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы - 21%, "Альтернатива для Германии" - 13% , "Левые" и "Зеленые" - по 9%, СвДП - 10%.