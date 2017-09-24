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В мире

Блок Меркель лидирует на выборах, вопрос о партнерах по коалиции открыт

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Главное за 24 сентября 2017 года (10)
20:0724.09.2017
(обновлено: 20:27 24.09.2017)
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© AFP 2017 / Odd AndersenФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель произносит речь после объявления предварительных результатов выборов. 24 сентября 2017Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель произносит речь после объявления предварительных результатов выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Odd Andersen

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Партийный блок ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в бундестаг, несмотря на худший с 1949 года результат, свидетельствуют данные exit poll.

Прохожий у плаката с изображением Ангелы Меркель накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По данным телеканала ARD, в немецкий парламент проходят шесть партий. ХДС/ХСС набирает с 32,7%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20,2%, продемонстрировав худший результат в своей истории.

Также в бундестаг проходят "Альтернатива для Германии" с 13,4%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,4%, "Левые" - 8,9%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового канала ARD.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" - 13% , "Левые" и "Зеленые" - по 9%, СвДП - 10%.

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
СДПГ намерена уйти в оппозицию после выборов

Данные exit poll таблоида Bild свидетельствуют, что альянс Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5% голосов, социал-демократы получают на выборах 20%. "Альтернатива для Германии" набирает 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

СДПГ уходит в оппозицию

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию,.

"Я вижу наше место только в оппозиции", — заявил Опперман в эфире телеканала ARD.

По данным exit poll ZDF, только две коалиции могли получить большинство до ухода СДПГ. В настоящее время остается лишь одна коалиция — ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП, которая набирает достаточное количество мест (348), преодолев порог абсолютного большинства (316). "Зеленые" уже заявили, что готовы вести переговоры с ХДС/ХСС и ждут предложений от Меркель. Сама канцлер отказалась назвать возможных коалиционных партнеров и сказала, что планирует все обсудить с другими партиями.

Лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц после объявления результатов первых экзитполов парламентаских выборов в Германии. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michael Dalder
СДПГ обеспокоена успехами "Альтернативы для Германии"
Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство. "Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — сказала она. При этом канцлер подчеркнула, что надеялась на лучший результат.

Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника, 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.

Не позднее, чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.

В общей сложности в выборах бундестага 19 созыва принимают участие 42 партии, проходной барьер в парламент — 5%. По партийным спискам избираются 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ticket-nord
Если политика "открытых дверей" будет продолжатьса, то АдГ станет
второй по величине парламентской партией, а потом и первой.
Долго ждать не придётся.
20:36
24.09.2017
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Шлитци
Фрау Циркуль, мы старались :)
Твои российские хакеры
20:54
24.09.2017
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