В церкви в Теннесси произошла стрельба, есть пострадавшие

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил местный телеканал WKRN со ссылкой на пожарных и полицию.

По его данным, стрельба произошла в церкви в Антиоке, пригороде Нэшвилла. Подробности пока неизвестны.

Представители полиции Нэшвилла в настоящее время недоступны для комментариев.

Reported shooting at Burnette Chapel Church of Christ on Pin Hook Rd. in Antioch. pic.twitter.com/Gyak0jEDRZ — FoxNashville (@FOXNashville) 24 сентября 2017 г.

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