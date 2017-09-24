Проголосовать на курдском референдуме смогут 3,7 миллиона человек

ЭРБИЛЬ (Ирак), 24 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Правом голоса на референдуме о независимости Иракского Курдистана обладают 3,7 миллиона человек, заявили представители Высшей избирательной комиссии на брифинге в Эрбиле.

Как отметил представитель избиркома на брифинге, "это жители Иракского Курдистана, а также районов за его пределами", имея в виду курдские районы, официально не входящие в состав автономии.

Кроме того, напомнил он, для проживающих за границей Ирака организовано онлайн-голосование. Для этого избиратель должен зарегистрироваться на специальном сайте, подтвердить свое иракское гражданство и регистрацию на курдских территориях. Онлайн-регистрация все еще не завершена, из-за чего количество избирателей, обладающих правом голоса, продолжает расти, отметили в комиссии.

"У нас все готово для проведения референдума. Подготовлено 6846 избирательных участков и 1737 комиссий", — сказали на брифинге. В комиссии особо подчеркивают, что голосование пройдет не только в провинциях Ирака, официально входящих в состав автономии, но и в так называемых спорных районах — в частности, в провинции Киркук.

Пресс-конференция представителей избиркома прошла в одной из гостиниц Эрбиля на фоне флага Иракского Курдистана, однако здесь не было флага Ирака. На предыдущем брифинге, который в своей резиденции проводил президент Масуд Барзани, курдский лидер сидел на фоне флагов автономии и самого Ирака.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.