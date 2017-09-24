"Альтернатива для Германии" будет в бундестаге в оппозиции

Акция партии Альтернатива для Германии против политики Ангелы Меркель в Дрездене

Акция партии Альтернатива для Германии против политики Ангелы Меркель в Дрездене

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), по данным exit poll, впервые проходящая в бундестаг, намерена составить там оппозицию, заявил сопредседатель партии Йорг Мойтен.

Как ранее сообщалось, данные exit poll общественно-правового телеканала ARD свидетельствуют, что "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%.

"Мы практически втрое увеличили число наших голосов… Мы ставили цель стать третьей силой, мы, очевидно, стали третьей силой. Мы составим конструктивную, гражданскую, консервативную оппозицию в бундестаге", - сказал Мойтен в эфире ARD.

"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии.

AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.