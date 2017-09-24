Россия отправит самолет с гуманитарной помощью в Мексику

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

МЕХИКО, 24 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия направляет в Мексику самолет с гуманитарной помощью для пострадавших в результате сильного землетрясения, сообщил в воскресенье РИА Новости советник-посланник посольства РФ в латиноамериканской стране Евгений Нешумов.

"Сейчас готовится к отправке самолет Ил-76 по линии МЧС, он привезет продукты питания и палатки", — сказал Нешумов.

По словам дипломата, прибытие самолета в Мехико ожидается во вторник, 26 сентября.

"Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток", – заметил Нешумов.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.