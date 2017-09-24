СДПГ намерена уйти в оппозицию после выборов

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не будет участвовать в коалиции в парламенте, намерена уйти в оппозицию, заявил глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман.

"Я вижу наше место только в оппозиции", - заявил Опперман в эфире телеканала ARD.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы - 21%, "Альтернатива для Германии" - 13% , "Левые" и "Зеленые" - по 9%, СвДП - 10%.