Меркель, вероятнее всего, останется канцлером, свидетельствуют экзит-поллы

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель голосует на парламентских выборах в Берлине. 24 сентбяря 2017

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель голосует на парламентских выборах в Берлине. 24 сентбяря 2017

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам выборов в бундестаг с большой долей вероятности продолжит занимать пост главы кабмина, свидетельствуют данные exit polls.

Несмотря на то, что ее партия получила худший результат на выборах с 1949 года, по данным exit polls телеканалов, она может сохранить этот пост.

По данным телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, "Левые" и "Зеленые" — по 9%, СвДП — 10%.