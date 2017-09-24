СМИ: мэр Лондона считает возможный визит Трампа в Британию "неправильным"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан считает государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию "неправильным", сообщает газета Guardian.

По данным издания, Хан, отвечая на вопрос о возможном визите Трампа, сказал, что считает это "неправильным". Он также добавил, что пригласил бы американского лидера встретиться с мусульманами и со своей семьей, которая бы "этому не обрадовалась".

Ранее СМИ несколько раз сообщали о переносе или возможной отмене визита Трампа, однако канцелярия премьера заявляла, что это не соответствует действительности, а сам визит состоится во второй половине 2017 года.

Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.