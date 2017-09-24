Избиратели в ФРГ не смогли попасть на один из участков

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Избиратели в ФРГ не смогли попасть на один из участков в немецком городе Крефельд в земле Северный Рейн-Вестфалия, так как ассистент не смог открыть дверь, голосование некоторое время проходило "под открытым небом" пишет газета Rheinische Post.

Отмечается, что первые избиратели уже стояли у дверей в ожидании открытия участка в 8.00 по местному времени (9.00). Как сообщил изданию уполномоченный по выборам Крефельда Ханс-Юрген Нойхаузен, из-за отсутствия доступа в помещение пришлось организовать "импровизированные выборы под открытым небом".

К 9.15 (10.15 мск) дверь в здание избирательного участка открыли, и в течение дня выборы проходили в штатном режиме.

Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, проходит в Германии в воскресенье. Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

По итогам станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.