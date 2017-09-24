Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Германии

Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017

Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.

По данным exit poll ARD, правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%.

"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии. AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.

Всего, по данным exit poll ARD, в бундестаг проходят шесть партий. Помимо ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернативы для Германии", это Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%, свидетельствуют данные exit poll. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.

Соцопрос общественно-правового телеканала ZDF также показал, что в германский бундестаг проходят шесть партий. По его данным, ХДС/ХСС набирает 33,5%, СДПГ — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, Левые — 9%, СвДП- 10%, "Зеленые" — 9%. Такие данные приводит телеканал со ссылкой на опрос исследовательской группы "Выборы".

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент – 5%. По партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.