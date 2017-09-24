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Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Германии

Сюжет:
Выборы в Германии (50)
19:0424.09.2017
(обновлено: 19:20 24.09.2017)
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© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNКонверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Предварительные итоги выборов в бундестаг объявят ночью
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.

По данным exit poll ARD, правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%.

"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии. AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.

Всего, по данным exit poll ARD, в бундестаг проходят шесть партий. Помимо ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернативы для Германии", это Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%, свидетельствуют данные exit poll. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Избиратели в ФРГ не смогли попасть на один из участков
Соцопрос общественно-правового телеканала ZDF также показал, что в германский бундестаг проходят шесть партий. По его данным, ХДС/ХСС набирает 33,5%, СДПГ — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, Левые — 9%, СвДП- 10%, "Зеленые" — 9%. Такие данные приводит телеканал со ссылкой на опрос исследовательской группы "Выборы".

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент – 5%. По партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

Фаворит известен, но возможны сюрпризы: немцы выбирают бундестаг и канцлера
© AFP 2017 / Christof StacheИзбирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Байришцелле, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Christof Stache
Избирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
© REUTERS / Axel SchmidtПо итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.Избиратель отдает свой голос на федеральных выборах в Германии, Берлин. 24 сентября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
© REUTERS / Michaela RehleКонкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
© AFP 2017 / Thomas Kienzle Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.Молодые немки в традиционной одежде региона называемого Черный лес на избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzСогласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.На избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Согласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
© AFP 2017 / DPA/Rolf VennenberndКандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).Мартин Шульц с женой направляется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/Rolf Vennenbernd
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
© AFP 2017 / Michele TantussiДействующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).Ангела Меркель с мужем направлется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаФедеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и супруга на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPAВ Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPA
В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
© REUTERS / Michaela RehleВ Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.Избирательный участок в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNБольшинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN
Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
© AFP 2017 / DPA/ Swen PförtnerВ общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Swen Pförtner
В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha SchuermannПравая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.На избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha Schuermann
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.
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Иван Ургант Иван
фашисты снова победили, как в 1933 , а жаль.
19:08
24.09.2017
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