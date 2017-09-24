Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Германии

19:0424.09.2017
(обновлено: 19:20 24.09.2017)
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БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.
По данным exit poll ARD, правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%.
"Альтернатива для Германии" участвует в парламентских выборах Германии во второй раз. На выборах в 2013 году партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,7% голосов. В настоящее время партия представлена в 13 земельных парламентах Германии. AfD выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем. AfD также выступает за разрядку в отношениях с Россией и отмену санкций.
Всего, по данным exit poll ARD, в бундестаг проходят шесть партий. Помимо ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернативы для Германии", это Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%, свидетельствуют данные exit poll. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.
Соцопрос общественно-правового телеканала ZDF также показал, что в германский бундестаг проходят шесть партий. По его данным, ХДС/ХСС набирает 33,5%, СДПГ — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, Левые — 9%, СвДП- 10%, "Зеленые" — 9%. Такие данные приводит телеканал со ссылкой на опрос исследовательской группы "Выборы".
Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.
В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент – 5%. По партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
Избирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.
Согласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.