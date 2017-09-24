Число погибших при землетрясении в Мексике возросло до 318

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Мексике. 22 сентября 2017

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Мексике. 22 сентября 2017

МЕХИКО, 24 сен – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 318 человек, сообщил в воскресенье национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее сообщалось о 307 погибших.

"В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 13, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1.