Американские военные разбомбили лагерь ИГ* в Ливии, убито 17 боевиков

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США нанесли в Ливии удары по лагерю террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), убито 17 террористов, сообщает Африканское командование ВС США (AFRICOM).

"Силы США нанесли шесть авиаударов в Ливии против расположенного в пустыне лагеря ИГ в пятницу 22 сентября в 7:06 по местному времени, убиты 17 боевиков ИГ* и уничтожены три автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным военных, лагерь боевиков находился к юго-востоку от Сирта и использовался для транзита боевиков, хранения оружия и планирования терактов.

Американские военные пообещали продолжить операции против ИГ* в Ливии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.