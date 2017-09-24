Багдад не намерен работать с итогами курдского референдума

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Власти Ирака не намерены работать с итогами курдского референдума и готовы на дальнейшие шаги ради сохранения единства страны, заявил накануне референдума о независимости Иракского Курдистана премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"С ним (референдумом — ред.) не будет взаимодействия, с его итогами, и мы предпримем дальнейшие шаги для защиты единства страны и интересов всех граждан", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой аль-Абади.

Аль-Абади вновь раскритиковал предстоящий плебисцит, а также заявил, обращаясь к курдскому населению, что проблемы региона связаны не с Багдадом, а являются результатом "коррупции и плохого управления" местных властей.

"Необходимо прояснить нашему дорогому курдскому народу, что большинство проблем региона являются внутренними и не связаны с Багдадом, и они будут усугубляться с призывами к отделению", — заявил глава иракского правительства.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.