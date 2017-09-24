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В мире

Явка на выборах в Бундестаг к середине дня превысила 40%

Сюжет:
Выборы в Германии (49)
18:3724.09.2017
(обновлено: 18:40 24.09.2017)
011834
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстага в Берлине, ГерманияЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Граждане Германии активно голосуют на выборах в парламент страны. Уже к середине дня явка составила более 40%.

Избирательные участки закроются в Германии в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За их голоса борются 42 партии. По данным опросов общественного мнения, проведенных с 14 сентября, за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель намерены голосовать 36-37% избирателей. СДПГ и ее лидер Мартин Шульц могут набрать 20-23%, "Альтернатива для Германии" — 9-12%, Свободная демпартия — 9-11%, "Левые" — 8,5-11%, "Зеленые" — 7-8% голосов.

Высокая явка

Председатель федеральной избирательной комиссии Германии Дитер Заррайтер в воскресенье призвал всех имеющих право голоса прийти на участки. "Отдавая свой голос, вы пользуетесь одним из основных прав нашей демократии. Вы можете повлиять на будущие политические решения в Германии, которые касаются лично вас и всех нас вместе", — заявил он.

Впрочем, граждане Германии и без того активно принимают участие в голосовании. По данным Заррайтера, на 14.00 по местному времени явка составила 41,1%.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Западный Берлин выбирает ведущие партии, восточный - оппозиционные

Граждане ФРГ также голосовали по почте. "У нас есть информация с мест, что количество заявлений о голосовании по почте выше, чем в последний раз, но у нас нет конкретных чисел", — отметил глава избиркома.

Поступают данные и по отдельным регионам. В федеральной земле Гамбург на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4. В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. По данным избиркома Берлина, который, как и Гамбург, является отдельной федеральной землей, явка, по состоянию на 12.00 (13.00 мск), составила 27,2%, это немногим больше, чем соответствующий показатель выборов 2013 года — тогда явка была 27,1%.

Явка в крупнейшей федеральной земле — Северный Рейн-Вестфалия, по данным на 12.00 (13.00 мск), составила 40%.

Лидеры партий проголосовали

Отдали свои голоса лидеры крупнейших партий и другие политики. Одним из первых проголосовал основной соперник главы нынешнего кабинета министров Ангелы Меркель, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Он с супругой пришел на участок в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где с 1987 по 1998 занимал пост бургомистра.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель голосует на парламентских выборах в Берлине. 24 сентбяря 2017
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Меркель проголосовала на выборах в бундестаг

"За несколько дней до выборов и даже сегодня есть еще много людей, которые не определились со своими избирательными предпочтениями. Поэтому я надеюсь, что они проголосуют, в том числе, в пользу нас", — сказал Шульц журналистам.

Соратник Шульца по СДПГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер голосовал на юго-востоке Берлина. Как передает корреспондент РИА Новости, президентская чета прибыла на участок в одном из самых благополучных районов столицы около 11.10 (12.10 мск). Они в течение нескольких минут стояли в очереди. "Мой голос отдан, и я очень рад, что по крайней мере на этом участке голосование проходит очень активно", — сказал после голосования Штайнмайер журналистам, добавив, что хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить 600 тысяч волонтеров, которые обеспечивают в воскресенье ход голосования на "тайных, свободных и честных выборах".

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель немецкого избиркома призвал жителей проголосовать на выборах

Меркель также голосовала в Берлине, на избирательном участке, расположенном на территории университета им. Гумбольдта. Канцлер прибыла туда вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск). Событие вызвало небывалый интерес представителей прессы. Уже за час до заявленного прибытия канцлера на избирательном участке собрались около ста журналистов, а ко времени прибытия Меркель участок был почти полностью забит прессой. Канцлер была в хорошем настроении, с лица не пропадала легкая улыбка. Перед тем как выдать Меркель бюллетень, сотрудники участка проверили ее документы. Весь процесс голосования занял у канцлера и ее супруга около двух минут. Опустив бюллетень в урну, канцлер незамедлительно покинула избирательный участок, не отреагировав на просьбы прессы сделать заявление.

Разброс в предпочтениях

Судя по тому, что избиратели рассказали РИА Новости, разброс в их предпочтениях довольно большой. Так, на участке, на котором проголосовала Меркель, нашлись и ее сторонники, и те, кто поддерживает и СДПГ, и Свободную демократическую партию.

"Я проголосовала за нашего канцлера, за ее партию", — говорит Ханна, которая пришла на избирательный участок с детьми. При этом, по ее словам, она далеко не всегда поддерживает ХДС/ХСС, хотя в целом ей близка платформа блока.

Особенности местной избирательной системы позволяют гражданам Германии отдать два голоса на выборах. При голосовании избиратель получает бюллетень, в котором два столбика: в первом указаны прямые кандидаты в округе (первый голос), во втором — партийные списки (второй голос). При таком раскладе граждане могут выразить свою симпатию сразу двум партиям, что и сделал Антон. "Первый голос за кандидата в избирательном округе я отдал за СДПГ, второй — за Свободную демократическую партию", — сказал он.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Альтернатива для Германии" заявила о возможности фальсификаций на выборах

Есть и те, кто твердо уверен в своем выборе. "Всю свою жизнь я голосую за СДПГ. Партия нуждается в нашей солидарности, чтобы привнести новые идеи в правительство", — рассказал РИА Новости 68-летний мужчина, представившийся Гаральдом.

Ирмин из района Шарлоттенбург на западе Берлина также сообщил, что проголосовал за Социал-демократическую партию Германии. "Я выбрал СДПГ. Для меня важно все, что говорит Шульц, — справедливость, пенсии, льготы и зарплаты", — сказал он. Еще один житель западной части города по имени Франк заявил, что отдал свой голос "Свободной демократической партии" (СвДП). "Более качественное образование, расходы должны быть грамотно организованы, более эффективное управление, большая безопасность", — говорит он.

А Стефан, проживающей в районе Марцан в восточной части Берлина, сообщил, что проголосовал за партию "Альтернатива для Германии", которая обещает стать главной сенсацией нынешних выборов и впервые пройти в парламент. "Для меня важны вопросы внутренней безопасности, беженцев, притока мигрантов, отсутствие исламизма в Германии", — говорит он.

Фаворит известен, но возможны сюрпризы: немцы выбирают бундестаг и канцлера
© AFP 2017 / Christof StacheИзбирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Байришцелле, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Christof Stache
Избирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
© REUTERS / Axel SchmidtПо итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.Избиратель отдает свой голос на федеральных выборах в Германии, Берлин. 24 сентября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
© REUTERS / Michaela RehleКонкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
© AFP 2017 / Thomas Kienzle Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.Молодые немки в традиционной одежде региона называемого Черный лес на избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzСогласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.На избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Согласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
© AFP 2017 / DPA/Rolf VennenberndКандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).Мартин Шульц с женой направляется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/Rolf Vennenbernd
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
© AFP 2017 / Michele TantussiДействующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).Ангела Меркель с мужем направлется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаФедеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и супруга на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPAВ Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPA
В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
© REUTERS / Michaela RehleВ Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.Избирательный участок в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNБольшинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN
Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
© AFP 2017 / DPA/ Swen PförtnerВ общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Swen Pförtner
В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha SchuermannПравая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.На избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha Schuermann
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.
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О "вмешательстве" России

В преддверии выборов в германских СМИ и в речах некоторых политиков звучали мнения о возможности вмешательства в выборы, в частности путем кибератак. Как часто бывает в последнее время, в этом авансом решили обвинить Россию, и как обычно, не предоставляя никаких доказательств. Однако официально это никак не подтверждается.

"Нет информации, которая бы указывала в данном направлении", — заявил Заррайтер, отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли у него на данный момент информация о любого рода вмешательстве в ход выборов или о кибератаках.

А простые избиратели, в свою очередь, надеются на улучшение отношений с Россией. "Россия? Я очень рад, что в отношениях России и Германии наступает разрядка. Мы хотим мира", — сказал РИА Новости избиратель на одном их участков.

Мартин Шульц с женой направляется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/Rolf Vennenbernd
Мартин Шульц проголосовал на выборах в Бундестаг

Он также рассказал, что, несмотря на официальную позицию властей по отношению к Москве, многие люди в Германии очень хорошо относятся к России. В первую очередь тем, кто вырос в Восточной Германии, Россия очень близка — там свой след оставили русская культура, литература и преподавание русского в школах. "Мы очень благодарны русским", — добавил он.

Еще один избиратель заявил, что считает неправильным, что "правящие партии отвернулись от России". "Все антироссийские меры, бойкот и санкции должны быть сняты как можно скорее", — отметил собеседник агентства.

Мнение наблюдателя из России

Сообщений о серьезных инцидентах с избирательных участков не поступало. Однако наблюдатель от РФ, входящий в делегацию ОБСЕ, депутат от "Единой России" Александр Фокин заявил о ряде недочетов.

Избирательный участок в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
У ЦИК Германии нет данных, указывающих на вмешательство в выборы

"Сегодня мы выявили несколько нарушений, которые, по нашим оценкам, могут быть внесены в документы ОБСЕ. По крайней мере, я внесу их как наблюдатель. В частности, это касается того, что бюллетени не пересчитаны перед началом голосования", — сказал Фокин РИА Новости.

"То есть, допустим, если избирательная комиссия на участке (подсчитывает — ред.) предварительно 1000 человек, которые должны голосовать, то 1000 бюллетеней должны быть заготовлены. И, конечно, должны пересчитать, что их ровно 1000, а не 999. Мы сегодня отметили на нескольких участках, что комиссии были не готовы сказать (предварительное — ред.) количество бюллетеней", — пояснил депутат.

Кроме того, он отметил значительное число избирателей, проголосовавших по почте, примерно от 25% до 30% на разных участках, что, по его мнению, вызывает вопросы. "Почему? Потому что верификация и проверка подписи голосующего довольно затруднительная. Система какая? Человек распечатывает из электронной информационной базы избирательный бюллетень, заполняет его, подписывает и по почте отправляет. Конечно, это тоже вызывает вопрос — подлинность подписи именно того гражданина, который отправил этот бюллетень", — выразил свое мнение парламентарий.

При этом Фокин отметил, что обстановка на избирательных участках доброжелательная и спокойная. "Общие впечатления достаточно позитивные. Мы как раз находимся сейчас на одном из избирательных участков в городе Берлине. Сегодня у нас их будет достаточно много. Мы тут планируем где-то больше 40 участков проехать. Но я думаю, что их больше будет", — заключил он.

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