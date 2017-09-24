Российский посол видит у США готовность миновать "полосу отчуждения" с РФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в ходе переговоров с представителями госдепартамента США почувствовал готовность американской стороны как можно быстрее миновать "полосу отчуждения" между Россией и Соединенными Штатами, об этом он заявил в эфире НТВ.

"У меня состоялись, конечно, множество контактов с моими коллегами из госдепартамента (США – ред.) и вы знаете, что я хочу сказать, мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать вот эту полосу отчуждения. Ту полосу, когда наши отношения — я пытаюсь найти более мягкие слова, но не получается — опустились до самого низкого уровня. Я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы они в дальнейшем ухудшались", — сказал он.