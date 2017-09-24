Эрбиль не ожидает военного конфликта с Ираком после референдума

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракский Курдистан не ожидает начала военных действий с иракской армией после проведения референдума о независимости от Багдада, об этом в воскресенье заявил глава автономии Масуд Барзани.

"Мы совершенно не думаем о военном конфликте, мы готовы к отражению агрессии, но не иракской армии. У нас с ней проводится координация, между пешмерга и армией, поэтому я со своей стороны подтверждаю, что мы не думаем об этом (о столкновении c армией Ирака)", — сказал в ходе пресс-конференции курдский лидер.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высший совет по проведению референдума о независимости позднее отверг предложение.