Российский эксперт назвал хорошей явку на выборах в Бундестаг

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сопредседатель российской ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод оценил как хорошую явку на воскресных выборах в Бундестаг, отметив, что в Германии нет той пассивности и разочарованности избирателей, какая наблюдалась на выборах во французский парламент.

Явка на выборах в бундестаг Германии, по данным на 14.00 (15.00 мск), составила 41,1%. В 2013 году явка на парламентских выборах на это же время составляла 41,4%, однако эти данные не включают число проголосовавших по почте. По словам Заррайтера, в этом году число избирателей, которые проголосовали по почте, выше, чем в 2013 году.

"Гражданский контроль" дистанционно наблюдает за воскресными выборами в парламент Германии, опираясь на данные партнёрских правозащитных организаций в ФРГ и объединений соотечественников.

"На настоящий момент есть уже регионы, где проголосовало свыше 50% избирателей. Явка хорошая, немцы — народ дисциплинированный. Такой пассивности, разочарования, как мы наблюдали в ходе парламентских выборов во Франции, сейчас в Германии нет; немцев волнует и экономическое развитие, и антитеррористическая повестка", — сказал Брод РИА Новости.

Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, проходит в Германии в воскресенье. Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

Конкурентами на выборах являются два основных кандидата в канцлеры – нынешний канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.