ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о готовности пролонгировать договоренности с иракской армией, "если будет такое желание", свое заявление на брифинге в Эрбиле Барзани сделал накануне референдума о независимости Иракского Курдистана и ухудшения отношений с официальным Багдадом.

"Вчера было заключено очень хорошее соглашение между пешмерга и иракской армией по (освобождению) Хавиджи. И мы готовы его продлить, если будет такое желание", — заявил Барзани.

Ранее стало известно, что армия Ирака подписала с курдскими вооруженными силами пешмерга договор об их участии в операции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Эль-Хавиджа. Соглашение состоит из пяти пунктов и было подписано в присутствии представителей международной коалиции.

В частности, пешмерга Иракского Курдистана возьмет на себя деблокирование дороги для наступления армии на юге провинции Киркук и должна будет создать проход для беженцев. Договор включает также участие артиллерии пешмерга в операции. При этом непосредственного участия в боях пешмерга принимать не будет.

Эль-Хавиджа находится в богатой нефтью провинции Киркук, на которую претендует Иракской Курдистан. Хотя провинция не входит в официальный состав курдской автономии, большую часть ее территории контролирует пешмерга.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.