Иракский Курдистан готов к долгим переговорам с Багдадом после референдума

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Эрбиль готов к долгим переговорам с Багдадом после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, об этом в воскресенье заявил глава автономии Масуд Барзани.

"Я хочу подчеркнуть, что этот референдум проводится не для того, чтобы расчертить границы. После проведения голосования мы готовы начать длинный процесс диалога с Багдадом, дать ему необходимое время, один, два года, для того, чтобы найти формулу добрососедства", — сказал в ходе пресс-конференции курдский лидер.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высший совет по проведению референдума о независимости позднее отверг предложение.