Тегеран может ускорить ядерную программу в случае выхода США из соглашения

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иран в случае выхода США из соглашения по атому может ускорить свою ядерную программу, но она останется мирной, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

В эфире телеканала CNN Зарифа спросили, что будет делать Тегеран, если США исполнят угрозу президента Дональда Трампа и выйдут из соглашения. Пересмотр программы проводится в США каждые три месяца.

"Сертификация в США — не часть сделки, это внутренняя процедура США, она не освобождает президента Трампа или администрацию от ответственности, потому что единственный авторитет по верификации согласно сделке — это МАГАТЭ. Иран рассмотрит результаты этого процесса и рассмотрит имеющиеся у него возможности. У Ирана есть ряд возможностей, которые включают выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной, но не будет касаться или принимать ограничений, которые мы ранее приняли", — сказал Зариф.

По его словам, в ядерном соглашении нет никаких норм, которые бы предполагали отказ Ирана от мирного характера ядерной программы в будущем. Те, кто считают иначе, лишь "запугивают" угрозой Ирана, добавил Зариф.

Дипломат также обвинил в США в том, что они своей позицией по данному соглашению ставят под вопрос собственный авторитет при заключении международных соглашений. "В дополнение к непредсказуемости, которая может иногда срабатывать, США также демонстрируют, что на них нельзя положиться", — отметил Зариф.

"Семь докладов МАГАТЭ показали, что Иран является партнером, на которого можно положиться. Надеюсь, США пересмотрят свою позицию и покажут, что на них тоже можно положиться", — заключил он.