Депутат Госдумы признал, что Меркель решила проблему мигрантов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Федеративной Республики Германия Игорь Дивинский ("Единая Россия") считает, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель останется у власти, так как она справилась с проблемой мигрантов в стране.
"Думаю, да", — ответил Дивинский на вопрос РИА Новости, останется ли Меркель у власти.
"Надо понимать, что Меркель справилась с самой тяжелой задачей, которую она сама себе создала — мигрантами. Она все-таки увеличила количество полицейских, порядка в стране стало больше, и это случилось как раз перед выборами, и это, наверно, повлияет на выбор граждан Германии", — пояснил депутат.
Дивинский подчеркнул, что Германия является очень стабильным государством. "Поэтому не ждем никаких изменений от выборов, которые там сегодня проходят. Германия — это тяжелая, малоповоротливая машина, которая не готова к резким переменам. Если экономика стабильная, там перемен не будет… Поэтому, думаю, что в отношениях с Россией ничего эти выборы не изменят", — заключил парламентарий.