Депутат Госдумы признал, что Меркель решила проблему мигрантов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Федеративной Республики Германия Игорь Дивинский ("Единая Россия") считает, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель останется у власти, так как она справилась с проблемой мигрантов в стране.

По итогам выборов в бундестаг, проходящих в воскресенье в Германии, будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Предварительные итоги выборов в бундестаг будут объявлены около трех часов в ночь на понедельник (4.00 мск). Фаворитами считаются канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.

"Думаю, да", — ответил Дивинский на вопрос РИА Новости, останется ли Меркель у власти.

"Надо понимать, что Меркель справилась с самой тяжелой задачей, которую она сама себе создала — мигрантами. Она все-таки увеличила количество полицейских, порядка в стране стало больше, и это случилось как раз перед выборами, и это, наверно, повлияет на выбор граждан Германии", — пояснил депутат.

Дивинский подчеркнул, что Германия является очень стабильным государством. "Поэтому не ждем никаких изменений от выборов, которые там сегодня проходят. Германия — это тяжелая, малоповоротливая машина, которая не готова к резким переменам. Если экономика стабильная, там перемен не будет… Поэтому, думаю, что в отношениях с Россией ничего эти выборы не изменят", — заключил парламентарий.