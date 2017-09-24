Хоть вежливость не утратил: Лавров ответил на слова Порошенко о миротворцах

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала НТВ прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что США и Украина не согласны с российским планом размещения миссии ООН в Донбассе.

Ранее украинский президент заявил, что Дональд Трамп и он никогда не поддержат российский план по введению миротворческих сил ООН в зону конфликта. "Ну хорошо, что хоть сказал: "Трамп и я", все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать "и я, и Трамп", — отметил Лавров.

Лавров также отметил, что Москва не получила от других стран никаких конкретных предложений по поводу своей инициативы.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину. При этом он подчеркнул, что речь может идти только о функции охраны сотрудников ОБСЕ и миротворцы могут быть размещены исключительно на линии разграничения и с разрешения всех сторон конфликта, к которым Россия не относится. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.