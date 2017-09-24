Президент Афганистана дал совет желающим провести переговоры с Трампом

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом требуют подготовки, ему необходимо объяснить все не более чем за две минуты, заявил в эфире CNN президент Афганистана Ашраф Гани.
На вопрос, каков Трамп на переговорах, Гани ответил: "Он вовлеченный, информированный, он готов видеть и слышать. Но это требует большой подготовки. Если вы хотите сохранить его вовлеченность, лучше его проинформировать и сообщить все за две минуты".
По его словам, это аналогично телеинтервью, где гостей просят высказываться максимально коротко и по существу. "Так же и с президентом Трампом", — пояснил Гани.
Президент Афганистана встречался с Трампом на текущей неделе в ООН.
Над фотографией Трампа для обложки специального издания Time работал фотограф Надав Кандер. Этот фотограф также делал снимок Барака Обамы, когда тот удостоился титула "Человек года" по версии журнала Time в 2012 году.
Фотография Трампа была сделана 28 ноября в пентхаусе на 66 этаже башни Trump Tower в Нью-Йорке. На фото Трамп на темном фоне сидит в кресле вполоборота к зрителю, его взгляд устремлен прямо в объектив камеры. Выражение лица сосредоточенное, никакой активной мимики. Справа от фигуры расположена надпись: "Дональд Трамп. Президент разъединенных штатов Америки".
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Трамп, названный Time "Человеком года", дал журналу интервью, где заявил, что не согласен с выводами национальной разведки о том, что Россия якобы взломала сервера его соперницы по выборам Хиллари Клинтон.
Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".
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