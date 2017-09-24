Президент Афганистана дал совет желающим провести переговоры с Трампом

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом требуют подготовки, ему необходимо объяснить все не более чем за две минуты, заявил в эфире CNN президент Афганистана Ашраф Гани.

На вопрос, каков Трамп на переговорах, Гани ответил: "Он вовлеченный, информированный, он готов видеть и слышать. Но это требует большой подготовки. Если вы хотите сохранить его вовлеченность, лучше его проинформировать и сообщить все за две минуты".

По его словам, это аналогично телеинтервью, где гостей просят высказываться максимально коротко и по существу. "Так же и с президентом Трампом", — пояснил Гани.

Президент Афганистана встречался с Трампом на текущей неделе в ООН.