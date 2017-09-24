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Западный Берлин выбирает ведущие партии, восточный - оппозиционные

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Выборы в Германии (44)
17:0424.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Жители западной части Берлина отдают свои голоса на выборах в бундестаг за ведущие партии, в то время как берлинцы, проживающие на востоке столицы рассказали корреспонденту РИА Новости, что предпочитают голосовать за оппозиционные партии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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Ирмин из района Шарлоттенбург на западе Берлина проголосовал за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

"Я выбрал СДПГ. Для меня важно все, что говорит Шульц (Мартин, лидер партии), — (социальная) справедливость, пенсии, льготы и зарплаты", — говорит он, добавляя, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) "не должна" войти в бундестаг. "Для меня станет сюрпризом, если АдГ попадет в бундестаг", — отмечает Ирмин.

Франк, который также проживает в западной части города, отдал свой голос "Свободной демократической партии" (СвДП). "Более качественное образование, расходы должны быть грамотно организованы, более эффективное управление, большая безопасность", — говорит он.

© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNКонверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN
Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017

Антон, который переехал в Германию около 20 лет назад, покидая избирательный участок на востоке Берлина после голосования, рассказал РИА Новости, что на протяжении последних двух десятилетий он и его семья голосовали за Христианско-демократический союз (ХДС), которым в настоящее время руководит Ангела Меркель.

"ХДС под руководством Коля (Гельмут, бывший канцлер ФРГ и председатель партии — ред.) однажды помог нам переехать в Германию. Поэтому многие годы мы поддерживали эту партию. Но в этот раз мы решили проголосовать за партию "Левых", которая предлагает большую социальную справедливость, больше социальных льгот, включая пенсии. Это очень важно для нас, так как мы и моя жена работаем в крупных немецких предприятиях", — сказал он.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антон пришел в избирательный участок с женой и дочерью. Его супруга Наталья отмечает, что они были очень обеспокоены существующей напряженностью между Германией и РФ, и выразила надежду, что отношения двух стран улучшатся после выборов.

Стефан, проживающей в районе Марцан в восточной части Берлина, проголосовал за партию "Альтернатива для Германии".

"Для меня важны вопросы внутренней безопасности, беженцев, притока мигрантов, отсутствие исламизма в Германии", — говорит он.

© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPAМужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPA
Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017

На вопрос про разницу в предпочтениях в политических партиях между двумя частями Берлина, Стефан ответил, что "наибольшую поддержку с обеих сторон получили те партии, которые касаются проблем маргинальных групп". Он отметил, что более сильная АдГ могла бы повлиять на немецкую политику, отличие от оппозиции, которая, по его мнению, ничего не сделала. Тем не менее, Стефан не верит, что АдГ смогла бы изменить политику Берлина в отношении Москвы.

"Это плохо, что правящие партии отвернулись от России. Это неправильно, поскольку Россия наш близкий сосед. АДГ тоже видит в России близкого соседа. Я считаю, что все антироссийские меры, бойкот и санкции должны быть сняты как можно скорее", — добавляет он.

Несмотря на моросящий дождь, избирательные участки в разных частях Германии были заполнены местными жителями. Люди приходили семьями, чтобы проголосовать. Некоторые надеялись, что выборы принесут "необходимые изменения" во внешнюю и внутреннюю политику страны и позволят новым партиям войти в бундестаг.

Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
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Другие ратуют за то, чтобы немецкая политика оставалась предсказуемой и неизменной, и видят Меркель во главе политического истеблишмента, стабильного и способного продолжить курс нацеленный на стабильность и экономический рост Германии.

Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, проходит в Германии в воскресенье. По итогам станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.

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