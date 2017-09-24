Ультраправые напали на участников съезда в защиту референдума в Каталонии

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Группа митингующих заблокировала вход в здание в городе Сарагоса (автономное сообщество Арагон), где проходит ассамблея представителей испанских партий, выступающих за проведение референдума в Каталонии, протестующие напали на председателя парламента Арагона.

Перед зданием собрались несколько сот человек. В руках у них испанские флаги, есть несколько флагов Испании времен диктатуры Франсиско Франко. Они кричат "Да здравствует Испания!".

В съезде принимают участие представили партий Podemos (выступает за проведение референдума при согласовании с правительством Испании), "Объединенных левых", валенсийского Compromís, Каталонской европейской демократической партии, Левых республиканцев Каталонии, Кандидатуры народного единства, а также мэр Барселоны Ада Колау.

В председателя парламента Арагона Виолету Барбу один из участников акции запустил бутылку, когда она выходила из павильона, где проходит собрание. Политик серьезно не пострадала.

Безопасность участников обеспечивают не более 20 представителей сил правопорядка. Организаторы мероприятия связались с МВД и потребовали увеличить число полицейских, чтобы они смогли покинуть здание.

"300 нацистов кричат перед дверьми ассамблеи. Они не выносят демократию. Мы сейчас не можем выйти, поскольку нет достаточного количества полицейских. Все ищут урны и бюллетени", — написал в Twitter лидер "Объединенных левых" Альберто Гарсон. Журналисты, которые освещают съезд, утверждают, что митингующие им угрожают.

Между тем митинги в защиту проведения референдума проходят в воскресенье во многих городах Каталонии, их проводят националистические общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural. Эти организации распространяют на митингах бюллетени для голосования 1 октября. Всего речь идет о миллионе бюллетеней. В среду испанские правоохранительные органы изъяли почти 10 миллионов бюллетеней, предназначавшихся для референдума.

Около ста тысяч бюллетеней лидеры общественных организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар раздали на митинге перед историческим зданием Барселонского университета, где собрались несколько тысяч человек. На митинге выступила председатель каталонского парламента Карме Форкадель, активная защитница идеи независимости Каталонии. "Правительство Испании говорит о демократии, но действует как франкистская диктатура", — заявила она, призвав к "гражданской мобилизации без насилия".

Митинги в воскресенье должны пройти в 500 населенных пунктах автономного сообщества.

Между тем председатель каталонского Женералитета Карлес Пучдемон опубликовал в Twitter новый адрес, где можно получить информацию о "избирательных участках на референдуме". Однако этот адрес не работает. Ранее суд уже принял решение о блокировке трех предыдущих сайтов, посвященных референдуму. Пучдемон сообщил, что обратился с жалобой на цензуру в интернете к еврокомиссару ЕС по цифровой экономике и обществу Андрусу Ансипу.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.