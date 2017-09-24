Трамп пригрозил NFL зрительским бойкотом за недостаточный патриотизм

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter критику Национальной футбольной лиги (американский футбол) за акции протеста в ходе исполнения американского гимна на соревнованиях. По заявлению Трампа, зрительский бойкот может заставить NFL изменить свое поведение.

"Если фанаты NFL откажутся ходить на игры, пока игроки не прекратят неуважение к нашему флагу и стране, вы увидите быстрые изменения. Увольнять или отстранять!" — написал Трамп.

"Посещаемость и рейтинги NFL сильно упали. Да, игры скучные, но многие не ходят на них потому, что любят нашу страну. Лига должна поддержать США", — добавил Трамп.

Трамп еще в пятницу на митинге раскритиковал игроков NFL, которые устраивали акцию во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их мысли, это должно было напомнить об эпохе рабства в США и о том, что неравенство между белыми и афроамериканцами до сих пор не преодолено. В субботу Трамп дважды возвращался к этой мысли в Twitter, заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.

Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил Трампа за заявления, которые, по его словам, "вызывают разделение". Кроме того, баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом на традиционную встречу чемпионов NBA с президентом.

В спор включились знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс" и Коби Брайант, в прошлом выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс". Джеймс обругал Трампа в Twitter и заявил, что в президентство Трампа поездка в Белый дом не является особой честью. Брайант написал, что Трамп "вдохновляет разногласие и ненависть".