Британская армия закупила дроны, которые не летают в дождь, узнали СМИ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Беспилотники Desert Hawk III, используемые британскими вооруженными силами, не в состоянии летать в дождь, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, беспилотники этой модели были приобретены в 2007 году для использования в Ираке и Афганистане. На закупку 221 дрона британское министерство обороны потратило 11,8 миллиона фунтов стерлингов, еще 3,3 миллиона составили затраты на техническое обслуживание, говорится в статье.

Министерство обороны заявило, что Desert Hawk "регулярно применяются для учений в Великобритании". Издание уточняет, что эти беспилотники также отправили в Эстонию, где в рамках миссии НАТО находятся британские войска. Однако во время дождя беспилотники этой модели не могут летать и разбиваются. "Они не могут ориентироваться в пространстве, поэтому сначала ускоряются, а затем начинают пикировать, что обычно не приводит ни к чему хорошему", — рассказал один из источников The Sunday Times.

В некоторых случаях из-за ненадежности дронов приходилось привлекать частную фирму, которая предоставляет собственные летательные аппараты, пишет The Sunday Times.

Американская корпорация Lockheed Martin, производитель Desert Hawk, утверждает, что покупателям доступна модификация беспилотников, позволяющая им действовать в дождливую погоду.