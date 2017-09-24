Более половины каталонцев признают референдум о независимости нелегитимным

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Почти 60% каталонцев признают, что референдум, который власти автономного сообщества собираются проводить 1 октября, не будет иметь никакой юридической силы для провозглашения независимости, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Metroscopia.
Полагают, что референдум 1 октября удастся провести на всей территории автономного сообщества, 40% опрошенных, треть говорит, что голосование пройдет лишь в некоторых районах Каталонии, а двое из десяти опрошенных считают, что голосования вообще не будет.
Подавляющее большинство (79%) опрошенных считают, что политика правой Народной партии во главе с Мариано Рахоем в отношении Каталонии лишь усугубила проблему и привела к росту националистических настроений в автономном сообществе; 65% уверены, что при смене правительства заключить соглашение о референдуме будет проще.
Если бы сейчас в Каталонии прошли досрочные выборы, то националистические партии (Левые республиканцы Каталонии, Кандидатура народного единства и Каталонская европейская демократическая партия) потеряли бы абсолютное большинство в региональном парламенте: в общей сложности у них было бы 66 мандатов из 135 (сейчас – 71, что позволило принять "закон о референдуме" и "закон о переходном периоде", несмотря на то, что это голосование не признала оппозиция). В этом опросе, который проводил центр изучения общественного мнения NC Report, приняли участие 1255 человек.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.