Более половины каталонцев признают референдум о независимости нелегитимным

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Почти 60% каталонцев признают, что референдум, который власти автономного сообщества собираются проводить 1 октября, не будет иметь никакой юридической силы для провозглашения независимости, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Metroscopia.

На вопрос, можно ли считать голосование 1 октября законным с международной точки зрения, 57% каталонцев ответили отрицательно, 38% — утвердительно, остальные не определились или отказались отвечать. При этом 82% каталонцев считают, что путь к решению конфликта – в проведении референдума, согласованного с центральными властями в Мадриде. Опрос проводился с 18 по 21 сентября на всей территории Каталонии, в нем участвовали 2200 человек.

Полагают, что референдум 1 октября удастся провести на всей территории автономного сообщества, 40% опрошенных, треть говорит, что голосование пройдет лишь в некоторых районах Каталонии, а двое из десяти опрошенных считают, что голосования вообще не будет.

Подавляющее большинство (79%) опрошенных считают, что политика правой Народной партии во главе с Мариано Рахоем в отношении Каталонии лишь усугубила проблему и привела к росту националистических настроений в автономном сообществе; 65% уверены, что при смене правительства заключить соглашение о референдуме будет проще.

При этом подавляющее большинство каталонцев – вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности – уверены, что применение 155 статьи конституции (то есть де-факто лишение Каталонии статуса автономии и передача полномочий женералитета правительству в Мадриде) не решит проблему. 61% считает, что такой шаг лишь усугубит ситуацию, 13% думают, что поможет сгладить конфликт.

Если бы сейчас в Каталонии прошли досрочные выборы, то националистические партии (Левые республиканцы Каталонии, Кандидатура народного единства и Каталонская европейская демократическая партия) потеряли бы абсолютное большинство в региональном парламенте: в общей сложности у них было бы 66 мандатов из 135 (сейчас – 71, что позволило принять "закон о референдуме" и "закон о переходном периоде", несмотря на то, что это голосование не признала оппозиция). В этом опросе, который проводил центр изучения общественного мнения NC Report, приняли участие 1255 человек.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.