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США не ударят по КНДР из-за ядерного оружия Пхеньяна, заявил Лавров

16:2324.09.2017
(обновлено: 16:25 24.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США не нанесут удар по КНДР, так как Пхеньян обладает ядерным оружием.
Он отметил, что Соединенные Штаты начали военную компанию в Ираке, так как были уверены, что там оружия массового поражения нет. По Корее же американцы не нанесут удар, так как "они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у неё есть ядерные бомбы", — добавил он.

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"Если этот анализ не будет осмыслен в Соединённых Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", — заявил глава российского МИД.

"Человек-ракета"

Выступая на Генасамблее ООН 19 сентября, Трамп заявил, что США уничтожат КНДР, если она будет угрожать безопасности страны.

"США терпеливы, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал речь президента " сумасшедшим вздором" и пообещал, что США ответят за слова Трампа.

"И это не риторическое выражение, которое так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — пообещал Ким Чен Ын.

"Сумасшедший парень"

Позднее Трамп заявил, что с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном необходимо было покончить уже давно.

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
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По его словам, справиться с проблемой нужно было Клинтону или Обаме. "Это должно было быть решено и восемь, и четыре, и пятнадцать лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — подчеркнул Трамп.

"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — добавил он.

"Мания величия"

В ответ на заявления Трампа глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал президент США "психически больным человеком с манией величия", которому опасно доверять ядерное оружие. Он пригрозил Соединенным Штатам последствиями за высказывания Трампа в адрес Ким Чен Ына.

Он добавил, что обладание ядерным оружием необходимо Северной Корее для самозащиты.

Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Дональд Трамп принял историческое решение. А какое – не сказал

"Наша конечная цель — создать баланс сил с США", — добавил Ли Ён Хо. По его словам, американские санкции не заставят КНДР пойти на уступки.

"КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — заявил министр.
Трамп, в свою очередь, заявил, что такие высказывания плохо кончатся для Северной Кореи.

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Ядерная программа КНДР

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Его мощность оценили в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Дональд Трамп принял историческое решение. А какое – не сказал

В ответ на это Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция по КНДР установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Дональд Трамп 22 сентября подписал указ, расширяющий санкции США против Северной Кореи.

Согласно документу, министр финансов по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против северокорейцев. Кроме того, минфин получил право ограничивать деятельность любого банка, который сотрудничает с Пхеньяном или помогает проведению транзакций в КНДР, а также блокировать счета, связанные с гражданами этой страны.

Россия и Китай ранее предлагали КНДР отказаться от ядерных испытаний и пусков ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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