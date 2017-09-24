Граждане Германии активно голосуют на выборах в бундестаг

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Граждане Германии, по данным ряда региональных избиркомов, активно голосуют на выборах в бундестаг.

В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4. При этом 24,6% уже проголосовали по почте.

В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. На выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%, это рекордно низкий результат.

По данным избиркома Берлина, который, как и Гамбург, является отдельной федеральной землей, явка, по состоянию на 12.00 (13.00 мск), составила 27,2%, это немногим меньше, чем соответствующий показатель выборов 2013 года – тогда явка была 27,1%.

Явка в крупнейшей федеральной земле — Северный Рейн-Вестфалия, по данным на 12.00 (13.00 мск), составила 40%.

Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника, 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимают участие 42 партии, проходной барьер в парламент – 5%. По партийным спискам избираются 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.