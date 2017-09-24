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Скепсис и ажиотаж: в Курдистане ждут референдума

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (21)
15:2724.09.2017
(обновлено: 15:39 24.09.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимостиЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Несмотря на два "дня тишины", начавшиеся перед референдумом о независимости Иракского Курдистана, его столица покрыта агитацией, призывающей 25 сентября сказать на референдуме "да". Жители Эрбиля ждут этого исторического события как кульминации многовековой борьбы курдов за независимость, но в хоре одобрения есть и скептические голоса, убедился корреспондент РИА Новости.

Ажиотаж в аэропорту

Отношение жителей Эрбиля к референдуму чувствуется уже в международном аэропорту, куда прибывают самолеты со всего Ближнего Востока. Зал прилета украшен огромными флагами Курдистана и изображениями рук избирателей, которые опускают бюллетень с пометкой "yes". Кабинки паспортного контроля украшены флажками Курдистана и даже шеи самих пограничников шарфиками с надписью "Курдистан" и портретами президента Масуда Барзани.

Езиды на территории храма Лалеш в Ираке
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Между крестом и полумесяцем: почему езиды не хотят независимости Курдистана

Сам аэропорт буквально забит прибывающими журналистами, иностранными политиками и курдами со всего мира — в этот важный для них момент они хотят быть на своей "исторической родине". Перехода через паспортный контроль приходится ждать час-полтора, а то и два.

Одним из гостей стал житель Краснодара, бизнесмен и общественный деятель езидского происхождения Ферик Садеи — глава целой делегации курдов и езидов из России, Армении и Грузии. "Этого момента курды всего мира ждали многие годы, можно сказать, сотни лет. И хотя я не гражданин Ирака и не буду тут жить, конечно, я хочу, чтоб Курдистан был независимым. Пропустить этот момент я не могу", — рассказал Садеи.

Он рассуждает, что каждый народ должен иметь "свою землю", как, например, большие диаспоры евреев, армян, турок или русских. "Всю жизнь буду помнить, как в школе ко мне подошел один хулиган и спросил: "Кто ты? Езид? А где твоя родина? Вы живете без родины, как цыгане. Мне было очень обидно", — рассказывает Садеи.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

Проблема езидов

Впрочем, среди местных жителей, в том числе езидов, можно встретить скептические настроения по отношению к референдуму. На севере Ирака живет около миллиона езидов — родственный курдам этнос (среди ученых и политиков идут споры, один это народ или нет), который отличается от курдов тем, что исповедует езидизм, а не ислам. Многие из езидов, привыкнув жить в многоконфессиональном и многонациональном Ираке, не хотят оказаться в курдском независимом государстве.

Изготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed
На карте вылупится новое государство взамен ИГ* — которого никто не хотел

"Раньше жизнь была тяжелая, но мы к ней привыкли. Теперь начинается неизвестность — каким будет курдское государство? Кто его признает? Не начнется ли новая война, например, между курдами и Ираком? На все эти вопросы нет ответов", — пояснил РИА Новости один из езидов, постоянно живущий в окрестностях Эрбиля.

Кроме того, езиды не могут забыть курдам события трехлетней давности, когда курдское ополчение пешмерга бежало из езидского района Шенгал (Синджар) перед лицом быстро наступающих боевиков ИГ*. В результате тысячи мужчин-езидов подверглись казням боевиков, а женщины попали в рабство. Наконец, официально Шенгал относится к иракской провинции Найнава и в состав Курдистана не входит. Кроме того, здесь сильны позиции враждебной Барзани Рабочей партии Курдистана.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовФлаги Иракского Курдистана аэропорту в Эрбиле
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Флаги Иракского Курдистана аэропорту в Эрбиле

Проблема провинции Киркук

Еще одна проблемная точка — богатая нефтью провинция Киркук. Официально она не входит в границы курдской автономии, но всегда была населена в основном курдами, особенно до того, как Саддам Хусейн стал проводить ее насильственную "арабизацию".

На территории храма Лалеш в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Езиды в Ираке: как община сохранила традиции и храм под угрозой ИГ*

Кроме того, после боев с ИГ* именно пешмерга контролирует основную часть провинции. По замыслу референдума, именно голосование и должно определить, отойдет провинция к курдам или к Багдаду. Собственно, это и предусматривалось конституцией Ирака, только вот его власти выступают и против референдума, и против передачи Киркука под власть Эрбиля.

Уроженец Киркука, араб Расул уже несколько лет работает в отеле "Мерси" в Эрбиле — в столице Иракского Курдистана всегда было спокойнее и лучше с работой, чем в Киркуке. "И я, и мои друзья в Киркуке против референдума. Арабы не хотят жить под властью курдов. А главное — мы боимся, что за Киркук начнется новая война, на этот раз между курдами и Багдадом", — поясняет он. В ближайшее будущее местные арабы смотрят с опаской, хотя президент Барзани много раз объяснял, что новое государство будет "курдистанским, а не курдским", и все религии и национальности будут жить здесь в мире.

В середине сентября парламент Ирака даже отправил в отставку губернатора Киркука, поддержавшего референдум. В свою очередь, Совет провинции Киркук проголосовал против решения парламента Ирака. Депутаты, по информации источника РИА Новости, проголосовали единогласно. При этом народные избранники, представляющие туркоманское и арабское население провинции, в работе Совета участия не принимали.

© AFP 2017 / Safin HamedДети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Эрбиле
© AFP 2017 / Safin Hamed
Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Эрбиле

Скепсис Сулеймании

Наконец, определенный скепсис испытывают и во втором по величине городе Курдистана — Сулеймании. Это вотчина влиятельного клана Талабани, а также двух крупных партий — Патриотического союза Курдистана и отколовшегося от него движения "Горан" ("Перемены").

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 16 сентября 2017
© REUTERS / Ari Jalal
Барзани: лидер воинственных курдов, который обещает создать мирную страну

История соперничества Талабани и Барзани уходит глубоко в прошлое, а жители Сулеймании и Эрбиля исторически недолюбливают друг друга, примерно как петербуржцы и москвичи, англичане и шотландцы или испанцы и каталонцы. Наконец, в 90-х годах, после ослабления власти Саддама Хусейна, между двумя городами даже была настоящая гражданская война, которую смогли остановить только США.

Сейчас старые счеты отошли на второй план. Сулеймания тоже украшена агитацией за референдум, только портретов Барзани тут практически нет. Лидеры Патриотического союза Курдистана на всех митингах сидят рядом с Барзани, да и сам президент провел в Сулеймании огромный митинг — еще несколько лет назад такой уровень поддержки для него в этом городе представить было сложно. В то же время движение "Горан", тоже достаточно влиятельное в Сулеймании, выступило против проведения референдума.

"В Сули (разговорное название города) многие скептически относятся к референдуму, потому что считают его какой-то игрой Барзани — он хочет поднять свою популярность и остаться президентом, хотя срок его полномочий давно прошел. Но конечно, многие хотят эту независимость, и поддерживают независимость, но не Барзани", — пояснила РИА Новости одна из местных журналисток.

По ее словам, она и многие ее соседи до последнего момента ждали, что референдум отменят, но теперь собираются идти голосовать. "Мы скажем "да", но это не значит, что мы теперь за Барзани и будем голосовать за него на следующих выборах", — объясняет она местные настроения.

В самом Эрбиле, впрочем, весь этот скепсис не чувствуется. Несмотря на два "дня тишины", объявленные на выходные, город по-прежнему украшен разнообразной агитацией — картами Курдистана, включающими провинцию Киркук и регион Синджар, призывами "скажи "да!" и портретами Масуда Барзани.

Автомобили украшены флажками, из них доносится национальная музыка и одобрительные крики избирателей, готовых в понедельник прийти к участкам. Сам же Масуд Барзани в воскресенье намерен выступить с пресс-конференцией, на которой, впрочем, никаких сенсаций не ожидается.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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