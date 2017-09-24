В ДНР заявили о применении ВСУ беспилотников с осколочными боеприпасами

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики фиксирует увеличение случаев применения украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов, снаряженных осколочными боеприпасами, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В последнее время активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе, кустарного производства. При этом БПЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами. Уже зафиксирована работа двух подобных беспилотников, при этом отмечается, что их уничтожение дежурными средствами ПВО ДНР сопровождается дополнительной детонацией взрывчатых веществ", — сказал он.