В Германии из психиатрической клиники сбежали три опасных преступника

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Три опасных преступника сбежали из клиники судебной психиатрии в немецком городе Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг, пишет таблоид Bild.

О побеге стало известно вчера вечером. При этом отмечается, что сотрудники обнаружили отсутствие пациентов случайно — в помещении, где они содержались, сработала пожарная сигнализация.

Как стало известно Bild, преступники подготовились к побегу заранее. Они соорудили из мебели таран и пробили стену в месте, где находилась радиаторная батарея, предварительно отогнув ее вниз. Через отверстие они спустились вниз с помощью веревок, сделанных из простыней.

В настоящее время полиция разыскивает сбежавших преступников. В поисках задействованы около 40 полицейских, собаки-ищейки и вертолет.