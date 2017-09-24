"Альтернатива для Германии" заявила о возможности фальсификаций на выборах

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает возможным фальсификации на выборах в немецкий бундестаг, заявил РИА Новости кандидат в канцлеры от АдГ Вальдемар Биркле.

"Мы обеспокоены возможными фальсификациями во время выборов", — сказал Биркле. По его словам, голоса могут быть подсчитаны неверно, и это может обнаружиться как сразу после выборов, так и намного позже.

Политик также призвал избирателей присутствовать при подсчете голосов.

Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, проходит в Германии в воскресенье. Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

По итогам станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.