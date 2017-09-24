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"Гибридные войны": США издали пособие по противостоянию российской армии

14:2224.09.2017
(обновлено: 14:23 24.09.2017)
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© AFP 2017 / SeyllouСолдаты армии США. Архивное фотоСолдаты армии США. Архивное фото
© AFP 2017 / Seyllou

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Командование американской армии издало учебное пособие о тактике ведения Россией гибридных войн и о том, как этому явлению можно противостоять. В Москве брошюру раскритиковали, заявив, что она не поможет Пентагону в случае реального конфликта.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
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"Российская война нового поколения"

Учебник под названием "Российская война нового поколения", состоящий из 68 страниц, опубликован еще в 2016 году, однако лишь недавно появился в открытом доступе в интернете. В нем описывается военная стратегия России, перечисляются сильные и слабые места армии, тактико-технические характеристики военной техники. Для наглядности авторы используют графики и схемы.

По словам авторов пособия, в ходе грузинского и украинского кризисов Россия выработала новый подход к ведению военных операций, названный ими гибридной войной. Особое внимание в брошюре уделили событиям в Крыму и Донбассе, в которых, как утверждается, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).

Авторы заявляют, что российская стратегия нацелена на изменение системы управления и смену режимов при помощи объединения с местными "марионеточными силами".

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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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К недостаткам российской армии пособие относит отсутствие мотивации у солдат срочной службы, слабую логистику, неточную авиационную и артиллерийскую поддержку.

Авторы также отмечают преимущества российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, но отмечают нехватку этой техники.

"Не учли реалии"

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, комментируя брошюру, заявил, что ее содержание никак не поможет американским солдатам.

"Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими", — заявил Клинцевич в интервью RT.

Президент США Барак Обама на брифинге в зале Белого дома
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Он также назвал субъективными выводы авторов о слабых сторонах российской армии.

"Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", — добавил Клинцевич.

"Cтандартизация лжи"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), в свою очередь, заявила, что в пособии содержится недостоверная информация.

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© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев", — заявила она.
Яровая также заявила, что пропагандистская машина военной агрессии США "вживляется" в сознание американцев. Она добавила, что подтасовка фактов и обман превратились в государственную политику Соединенных Штатов.

"Очередное пособие — это иллюстрация того, что свобода для самих американцев осталась только рекламным брендом и статуей. Увы, свобода знания и видения мира в США давно подменена тиражом управляемой пропаганды", — заключила Яровая.

Русский язык для Пентагона

Пентагон давно проявляет интерес к опыту российских вооруженных сил. Так, в конце мая на американском сайте госзакупок появилась информация о тендере для преподавателей русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии.

Морган Фримен. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello/ Invision
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Курсы рассчитан на три-шесть недель, их должны пройти бойцы 20-го парашютно-десантного полка, так называемые "Зеленые береты", говорится в описании тендера.

Программа также предусматривает обзор культурных особенностей страны, знакомство с ключевыми историческими деятелями и событиями.
Пентагон заинтересовался изучением не только русского, но и арабского, французского и испанского языков.

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