В ЛНР опровергли причастность к гибели бойца ВСУ близ Новоалександровки

ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики не причастны к гибели украинского военнослужащего в субботу у Новоалександровки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее пресс-центр штаба военной операции в Facebook украинские силовики сообщил о двух обстрелах своих позиций в Донбассе в субботу и гибели одного военного. По данным силовиков, ополченцы открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на луганском направлении. Украинские военные открыли огонь в ответ, в результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один боец ВСУ.

"Украинское командование возобновило практику обвинений Народной милиции ЛНР в гибели военнослужащих ВСУ… Нами был зафиксирован факт перестрелки между двумя диверсионно-разведывательными группами противника, из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, которые из-за несогласованности действий командиров не знали друг о друге", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что по данным Народной милиции, после того как в ВСУ выяснили, что в результате "дружественного огня" есть потери, "было принято решение списать все на военнослужащих ЛНР".

"Также, стало известно, что командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Зубанич скрыл от командования АТО гибель двоих военнослужащих, допущенную в ходе проведения тактических учений в первом батальоне", — добавил Марочко.