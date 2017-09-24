Ирак согласовал участие курдов в операции против ИГ*, сообщили источники

БАГДАД, 24 сен — РИА Новости. Армия Ирака подписала с курдскими вооруженными силами пешмерга договор об их участии в операции против террористической группировки ИГ* в городе Эль-Хавиджа, сообщили РИА Новости местные источники в силовых структурах.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от ИГ* Эль-Хавиджи в северной провинции Киркук в четверг. Силовики начали наступление к западу от города в районе населенного пункта Шергат и за первые дни освободили около 500 квадратных километров территории.

"Соглашение состоит из пяти пунктов и было подписано в присутствии представителей международной коалиции", — сообщили источники.

По их данным, в рамках операции пешмерга Иракского Курдистана возьмет на себя деблокирование дороги для наступления армии на юге провинции Киркук и должна будет создать проход для беженцев.

"Договор включает также участие артиллерии пешмерга в операции и сохранение бойцов в тех районах, где они находятся сейчас", — отметили источники, добавив, что среди других задач курдов — предоставление армии логистической помощи.

Провинция Киркук, где находится захваченная ИГ* Эль-Хавиджа, фактически контролируется пешмерга, но не относится к автономии Иракский Курдистан официально, из-за чего стала предметом спора для курдов и Багдада.

* Террористическая организация, запрещена в РФ