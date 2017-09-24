Первым проголосовавшим на курдском референдуме стал китайский бизнесмен

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Онлайн-голосование началось на референдуме по независимости Иракского Курдистана, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.
Электронное голосование началось на специально организованном комиссией сайте e-voting.krd. Проголосовать можно только после регистрации на сайте, в ходе которой нужно подтвердить свое иракское гражданство и остальные параметры. Несмотря на то, что голосование уже началось, регистрация еще продолжается. В этой связи в комиссии затруднились сообщить, сколько граждан зарегистрировалось для онлайн-голосования.
В соцсетях он рассказал о себе, что уже давно зарегистрировался на сайте и специально ждал начала голосования, чтобы проголосовать одним из первых, и сейчас чувствует воодушевление из-за того, что уже это сделал. Он активно обсуждает эту новость с друзьями-курдами, живущими по всему миру, а также раздает интервью курдским СМИ.
На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира. Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.
Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. При этом Курдистан претендует на богатую нефтью иракскую провинцию Киркук. Несмотря на то, что Киркук не входит в официальные границы автономии, сейчас ее контролируют курдские ополченцы "пешмерга".