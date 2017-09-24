Первым проголосовавшим на курдском референдуме стал китайский бизнесмен

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Онлайн-голосование началось на референдуме по независимости Иракского Курдистана, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

Голосование организовано для проживающих за границей граждан Ирака, имеющих статус резидента Иракского Курдистана или "курдских районов, расположенных за пределами Курдистана" (имеются ввиду спорные с Багдадом территории). Первым проголосовавшим стал бизнесмен курдского происхождения, живущий в Китае.

Электронное голосование началось на специально организованном комиссией сайте e-voting.krd. Проголосовать можно только после регистрации на сайте, в ходе которой нужно подтвердить свое иракское гражданство и остальные параметры. Несмотря на то, что голосование уже началось, регистрация еще продолжается. В этой связи в комиссии затруднились сообщить, сколько граждан зарегистрировалось для онлайн-голосования.

Как сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, первый голос пришел из Китая, город Иу, провинция Чжэцзян. Первым избирателем, отдавшим свой голос на референдуме, стал бизнесмен курдского происхождения Сабор Хайдар Базар, уже 15 живущий в Китае.

В соцсетях он рассказал о себе, что уже давно зарегистрировался на сайте и специально ждал начала голосования, чтобы проголосовать одним из первых, и сейчас чувствует воодушевление из-за того, что уже это сделал. Он активно обсуждает эту новость с друзьями-курдами, живущими по всему миру, а также раздает интервью курдским СМИ.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира. Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. При этом Курдистан претендует на богатую нефтью иракскую провинцию Киркук. Несмотря на то, что Киркук не входит в официальные границы автономии, сейчас ее контролируют курдские ополченцы "пешмерга".