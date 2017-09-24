Лавров заявил, что провел около 70 встреч во время Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел около 70 встреч за неделю на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"У нас состоялось, я не помню, около 70, наверное, встреч, в том числе встречи министров иностранных дел ОДКБ, ШОС, министров иностранных дел России и сообщества Латинской Америки и Карибских стран и многие другие. Состоялась, конечно, и встреча пяти постоянных членов на уровне министров иностранных дел с генеральным секретарем ООН", — заявил он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Лавров особо отметил важность "на полях" ГА ООН "двусторонних доверительных бесед, в ходе которых обсуждаются деликатные вопросы, иногда находятся какие-то подсказки для того, чтобы их использовать уже в практической работе".

"Это, наверное, очень важное мероприятие во всей международной жизни, потому что в одном месте, в одном здании неделю вы можете переговорить практическим с любым руководителем любого государства", — сказал министр.

Открытие 72-й сессии ГА ООН состоялось в Нью-Йорке 12 сентября.