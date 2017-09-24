При реформировании ООН важно не нарушить основную ее работу, отметил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. При реформировании ООН важно не нарушить основную работу организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бюрократизм и заявил, что рост финансирования организации на 140% с 2000 года не дал ожидаемых результатов. В этой связи Трамп призвал к реформированию ООН, так как США являются крупнейшим донором международной организации.

Ранее 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН, документ не поддержали 70 стран, в том числе Россия и Китай.

"То, что у ООН есть "лишний жирок" — это давно не новость", — заявил он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Лавров объяснил такое положение дел тем, что каждая из 193 стран-членов ООН хочет быть приобщенной к работе организации. "Это по-моему абсолютно объяснимое желание", — отметил министр.

"Но надо подходить очень осторожно к любым таким серьезным реформам… Поэтому, когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации", — сказал он.