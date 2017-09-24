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Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель

Сюжет:
Выборы в Германии (36)
13:3024.09.2017
(обновлено: 14:27 24.09.2017)
08294
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с избирателями в Мюнстере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер, продолжается третий час, избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

По итогам станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.

Район Целендорф считается одним из самых благополучных районов Берлина. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг на юго-востоке Берлина около 12.00 (11.00 мск). Президентская чета прибыла на участок в одном из самых благополучных районов Берлина около 11.10 (12.10 мск). Первая леди Эльке Бюденбендер была в синем пиджаке и черных брюках. Супруги в сопровождении охраны вошли на участок, расположенный в здании начальной школы. Они в течение нескольких минут стояли в очереди в зал для голосования.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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Перед появлением президента сотрудники участка занавесили окна в зале, где установлены урны для голосования, тяжелыми шторами — они заявили, что это сделано из соображений безопасности. Это вызвало возмущение у собравшихся телеоператоров — света в помещении значительно убавилось.

Обеспокоенные люди в строгих серых костюмах с утра ходили по участку с наушниками хеднс-фри. Журналистам, прибывшим на участок в ожидании президента, было предложено показать личные вещи, после чего на все сумки, камеры и на запястья были прикреплены разноцветные браслеты — желтые и зеленые. Причем так как зеленых браслетов сразу всем не хватило, их раздавали задним числом — уже без проверки документов.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Сама школа — двухэтажное серое здание в нескольких минутах ходьбы от станции метро Целендорф — не была специально декорирована к выборам. О том, что тут находится избирательный участок, можно было понять, только войдя во двор — на больших окнах первого этажа висели листы А4 с отпечатанными на принтере обьявлениями "избирательный участок" и стрелкой, указывающей к центральному входу.

Посетители концерта Песни Победы на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Штайнмайер выразил удовлетворение в связи с активным голосованием на избирательном участке на юго-востоке Берлина.

"Мой голос отдан, и я очень рад, что по крайней мере на этом участке голосование проходит очень активно", — сказал Штайнмайер журналистам, добавив, что хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить 600 тысяч волонтеров, которые обеспечивают в воскресенье ход голосования на "тайных, свободных и честных выборах".

Из восьми опрошенных на выходе из участка три человека отказались отвечать на вопросы РИА Новости. Восемнадцатилетняя Алея поинтересовалась, должна ли она рассказывать о своих предвыборных предпочтениях и заявила, что раз нет, то она не хочет. Пожилая пара отказалась отвечать, сославшись на проблемы со слухом.

© РИА Новости / Тимофеева Ангелина Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017

Остальные голоса распределились следующим образом: за ХДС/ХСС три голоса, 1 — за правую партию "Альтернатива для Германии", 1 — за либералов из Свободной демпартии, 1 — против всех.

"Я голосовала за ХДС и СвДП, потому что для меня они предлагают наилучшие условия для будущей жизни", — заявила Симона 37 лет.

Ее выбор поддержал Франк 35 лет, без указания причин и 44-летняя Лиза, которая заявила, что она давняя сторонница ХДС и фрау Меркель лично.

© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаЖители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
Попытка номер два: "Альтернатива для Германии" вновь штурмует бундестаг
"Самая большая угроза здесь в Европе сейчас — это исламизация. Каждый, кто выступает против исламизации, получит мой голос. Это происходит и в Германии, и во Франции, просто в СМИ об этом не говорят", — пояснил свой выбор ("Альтернатива для Германии") Вольфганг 67 лет.

"Я испортил свой бюллетень, потому что мне некого поддержать на этих выборах", — заявил РИА Новости Карстен 40 лет.

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00 (с 09.00 до 19.00 мск). После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов, подготовленные, соответственно, социологическими институтами Infratest dimap (программа ARD-Deutschlandtrend) и исследовательской группой "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).

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