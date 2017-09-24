Россия приветствует интерес администрации Трампа к ООН, заявил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Россия приветствует заинтересованность администрации президента США Дональда Трампа в ООН, несмотря на отказ подписать американскую декларацию о реформе организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бюрократизм и заявил, что рост финансирования организации на 140% с 2000 года не дал ожидаемых результатов. В этой связи Трамп призвал к реформированию ООН, так как США являются крупнейшим донором международной организации.

Ранее 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН, документ не поддержали 70 стран, в том числе Россия и Китай.

"Мы приветствуем то, что администрация Трампа заинтересовалась ООН. Было бы хуже, если бы они ООН игнорировали", — заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Когда, скажем, мы и еще некоторые страны, которым эта декларация поступила, предложили поговорить о каких-то формулировках, они сказали "Нет, это не обсуждается, берите и подписывайте". Но, конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция, в частности, не могли на такой подход согласиться", — сказал министр.

По мнению Лаврова, "ООН должна быть такой, какой ее видят государства-члены по итогам переговоров с участием всех этих государств".