При атаке смертника в Кабуле никто из военных не пострадал, сообщили в НАТО

Полицейский на месте подрыва бомбы в Кабуле, Афганистан. 24 сентября 2017

Полицейский на месте подрыва бомбы в Кабуле, Афганистан. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" заявила, что никто из военнослужащих не пострадал в результате нападения террориста-смертника на конвой миссии альянса в Кабуле.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвался в Кабуле в воскресенье. По последним данным, ранены три мирных жителя. Террорист использовал самодельную взрывчатку, сообщили в НАТО.

"В результате взрыва никто из состава (миссии – ред.) "Решительная поддержка" не пострадал", — сообщила афганская миссия Североатлантического альянса в Twitter.