Лавров прокомментировал американскую декларацию по реформе ООН

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. С большинством принципов, заявленных в декларации США по реформированию ООН, трудно спорить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бюрократизм и заявил, что рост финансирования организации на 140% с 2000 года не дал ожидаемых результатов. В этой связи Трамп призвал к реформированию ООН, так как США являются крупнейшим донором международной организации.

Ранее 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН, документ не поддержали 70 стран, в том числе Россия и Китай.

"Декларация, которую американская сторона распространила с приглашением подписаться под ней любой стране, которая входит в ООН, если брать существо этих принципов, то с большинством из них очень трудно спорить: что нужно, чтобы организация была эффективной, чтобы она решала проблемы, чтобы избегала бюрократии, лишних трат — трудно спорить", — заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

По его словам, несмотря на то, что американская декларация была подписана большинством стран, "она от этого не стала каким-то документом ООН".

"Мероприятие проводилось в этом здании, но оно не имеет никакого отношения к структурам, которые созданы уставом ООН. Поэтому для того, чтобы все эти рекомендации, все эти принципы легли в основу работы секретариата, как того хотят в Вашингтоне, нужно, чтобы секретариат получил мандат, а мандат он может получить исключительно от СБ или от ГА ООН и экономического социального совета. Вот, собственно говоря, каков статус этих деклараций", — сказал он.