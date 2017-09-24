В США учительницу уволили за демонстрацию нацистского приветствия детям

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В американском штате Вермонт учительницу уволили из школы за то, что она обучала детей нацистскому приветствию. Об этом сообщает местное издание Seven Days.

Отмечается, что женщина сначала сама показала третьеклассникам этот жест, после чего расставила учеников перед собой и попросила повторить приветствие.

Когда о произошедшем стало известно руководству школы, женщину уволили. В окружном департаменте образования отметили, что женщина она работала в школе, заменяя других учителей, и прежде ее работа не вызывала нареканий.

Имя женщины не называется.